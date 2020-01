A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim e António Salvador são o rosto da felicidade do plantel do Sp. Braga após a conquista da Allianz Cup, na final da competição, diante do FC Porto. Treinador e presidente dos minhotos encontram-se no túnel de acesso do Estádio Municipal de Braga e deram um forte abraço. Momento foi captado pela televisão da Liga portuguesa de futebol. [Vídeo: Liga TV]