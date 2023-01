A carregar o vídeo ...

Carlos Sainz sofreu esta terça-feira um acidente na nona etapa do rali Dakar e teve de abandonar a 45.ª edição da prova. O piloto espanhol até seguia a baixa velocidade quando capotou, mas os danos provocados no Audi são consideráveis, tendo ficado também com dores no lado direito do corpo. [Twitter Dakar Rally/Somos Dakar]