O acidente de Mick Schumacher que pode colocar em risco o título mundial de F2

Mick Schumacher - filho do heptacampeão mundial de f1 e que esta semana assinou contrato com a Haas para subir à categoria rainha na próxima temporada - é líder do mundial de F2, com 205 pontos quando faltam apenas duas corridas para o final da época. Mas este acidente na qualificação para este fim de semana em Abu Dhabi pode por em risco o título mundial: o piloto inglês Callum Ilott segue no 2.º lugar da geral com 191 pontos.