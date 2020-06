O adeus de Mathieu: a lesão e a despedida na rede social acessível só para os mais próximos

A carregar o vídeo ...

Aos 36 anos, Mathieu colocou um ponto final na carreira, consequência de uma lesão grave no joelho esquerdo, sofrida no treino do Sporting que teve lugar na Academia de Alcochete, e desta forma antecipou a decisão que há já vários meses estava a ser ponderada. Ricardo Granada, jornalista da editoria de Sporting de Record, revela os pormenores do processo que terminou com a retirada do francês.