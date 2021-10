O adeus de uma lenda do futebol feminino: Carli Lloyd em lágrimas e sem esquecer a mãe

A carregar o vídeo ...

Estreou-se pela seleção dos Estados Unidos em 1999 e, 316 jogos e inúmeros títulos individuais e coletivos depois, Carli Lloyd despediu-se dos relvados. Aos 39 anos, cumpriu o último jogo como profissional num particular frente à Coreia do Sul e foi substituída aos 66 minutos. Um momento emotivo no qual a avançada prestou uma bela homenagem à mãe e não segurou as lágrimas. [Vídeo: Twitter]