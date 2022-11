O ambiente fantástico que se vive no palco da final do Mundial de hóquei em patins

A carregar o vídeo ...

A uma hora e meia do início da final do Mundial de hóquei em patins, é este o ambiente que se vive num esgotadíssimo Aldo Cantoni, onde por esta altura decorre o jogo pelo terceiro lugar entre Itália e França. Os adeptos começaram a chegar às 15h30 (hora de San Juan) e a guardar o lugar. De resto, pessoas com acreditações tiveram de passar hoje por um novo processo, pois foram identificadas acreditações falsificadas. Os bilhetes estão esgotados há semanas e quando colocaram à venda esgotaram em 20 minutos.