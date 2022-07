A carregar o vídeo ...

O Flamengo eliminou, na madrugada desta quinta-feira, o Atlético Mineiro nos 'oitavos' da Taça do Brasil - num jogo onde David Luiz e Hulk se desentenderam - após vencer por 2-0 no Maracanã diante dos seus adeptos, que antes do apito inicial deram espetáculo nas bancadas.