O Imortal-V. Guimarães, da 8.ª jornada do grupo B da 2.ª fase da Liga Betclic, está a disputar-se este sábado no pavilhão municipal de Albufeira, onde também decorre a 15.ª Festa do Basquetebol. As bancadas estão praticamente cheias e, grande parte, por jovens basquetebolistas e respetivos treinadores e dirigentes das várias seleções que disputam a prova.