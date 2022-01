O anúncio de Ferro na Cróacia ao estilo de 'O Padrinho': uma águia, os fãs e uma oferta...

A carregar o vídeo ...

Ferro ruma à Croácia, para jogar pelo Hajduk Split, que o anunciou como novo jogador com um vídeo sui generis. À boa moda do filme 'O Padrinho', com Marlon Brando no principal papel, os croatas garantem que têm "uma oferta que não pode ser recusada". Assim, mostram ao jogador emprestado pelo Benfica a festa nas bancadas, uma águia e a cidade de Split. "Ok, tu convenceste-me, temos negócio", respondeu Ferro ao convite.