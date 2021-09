O aparatoso acidente de Carlos Sainz nos treinos do GP de Itália

A carregar o vídeo ...

Depois de esta sexta-feira os pilotos terem realizado a qualificação para o 'sprint', os monolugares voltaram à pista de Monza para os treinos livres do GP de Itália. A correr em casa, a Ferrari tem altas expectativas para este fim-de-semana, porém o sábado não começou da melhor maneira para a scuderia italiana. O espanhol Carlos Sainz teve um aparatoso acidente numa das chicanes do famoso circuito e um violento impacto com o muro obrigou à interrupção da sessão desta manhã. Confira as imagens. [Créditos: Twitter/F1]