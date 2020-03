A carregar o vídeo ...

O internacional português Rony Lopes, que alinha atualmente no Sevilha, recorreu esta terça-feira às redes sociais para fazer um apelo cívico: "hoje não vou falar de futebol, vou falar de responsabilidade", afirma no vídeo que publicou hoje, alertando para a importância de se ficar em casa, em quarentena, devido à pandemia do coronavírus.