O aquecimento para um jogo de Premier League visto na primeira pessoa

O futebol continua de braço dado com a tecnologia e um das mais recentes inovações foi introduzida este sábado na Premier League, no jogo entre Wolverhampton e Tottenham, com dois jogadores (Brennan Johnson e Max Kilman) a entrarem para o aquecimento com uma 'body cam', que registou imagens incríveis do momento prévio ao jogo. Este foi apenas um teste por parte da TNT Sports, mas é provável que seja alargado a outros jogos.