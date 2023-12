A carregar o vídeo ...

Deve ter doído... e não foi pouco! No dérbi de Istambul, diante do Fenerbahçe, Mauro Icardi chocou em cheio com o poste da baliza contrária num lance dividido e acabou a partida com um "belo" olho negro. O lance não resultou em qualquer falta, o que provocou a fúria dos responsáveis do Galatasaray.