O arrepiante resgate de Teresa Bonvalot em Ribeira d’Ilhas

Teresa Bonvalot viveu momentos de algum pânico durante o heat dos oitavos-de-final do MEO Vissla Pro Ericeira, quando foi apanhada pelas fortes ondas que quebravam junto às rochas, depois de ter surfado uma onda bem até ao inside. A surfista portuguesa ficou numa posição muito delicada, mas após alguns minutos e graças à ajuda de várias pessoas conseguiu sair a bem da situação. Felizmente, tudo não passou de um susto, com Teresa a regressar rapidamente à água. E, apesar da eliminação, a surfista do Guincho ganhou o respeito de todos pela atitude que mostrou após este incidente. [Créditos: Youtube/SurfTV]