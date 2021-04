O assustador acidente a alta velocidade entre Russell e Bottas

A carregar o vídeo ...

Valtteri Bottas e George Russell protagonizaram um dos momentos mais tensos do Grande Prémio de Ímola, por conta de um violento acidente a alta velocidade do qual resultou o abandono de ambos, mas também uma polémica que promete dar que falar nas próximas semanas. Tudo porque o jovem britânico, de 23 anos, considera que o piloto da Mercedes violou um acordo de cavalheiros que há no paddock e que não teria feito o mesmo se estivesse em luta com outro oponente.