Foi divulgado esta quinta-feira nas redes sociais um vídeo captado do interior do autocarro do At. Madrid no momento em que inúmeros adeptos da Real Sociedad atacam a viatura com o lançamento de objetos, no qual é bem audível o barulho de cada impacto, mas também Diego Simeone aos gritos a dizer ao motorista para avançar.