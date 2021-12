O autogolo aos 90'+5 que tirou o Egito da final da Taça das Nações Árabes

A carregar o vídeo ...

Um autogolo de Amr El Soulia, aos 90'+5, ditou esta quarta-feira a derrota do Egito diante da Tunísia, por 1-0, e impediu a formação treinada pelo português Carlos Queiroz de atingir a final da Taça das Nações Árabes, competição que decorre no Qatar. El Soulia desviou para o sítio errado um livre favorável aos tunisinos e nem estirada do guarda-redes Mohamed El Shenawy impediu o dramático golo contrário.