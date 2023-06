Ao minuto 7 da segunda parte (52'), o FC Porto adiantou-se no marcador com um autogolo de André Horta. Os dragões subiram pela ala esquerda, com Otávio a conduzir a bola e a cruzar para o interior da grande área bracarense em busca de Toni Martínez. O médio do Sp. Braga chegou primeiro mas acabou por introduzir a bola na própria baliza. [Vídeo: VSports]