O autogolo insólito que deixou a Finlândia com pé e meio fora do Euro'2020

Com o resultado que se verificava no Rússia-Dinamarca, a Finlândia apenas precisava de empatar diante da Bélgica e até esteve bem encaminhada para o conseguir, mas a verdade é que tudo ficou (muito) mal para os nórdicos quando, num lance insólito, o guarda-redes Hrádecký marcou um autogolo. É um dos momentos mais insólitos do Euro'2020, que acabou por praticamente ditar o adeus finlandês... Os nórdicos acabaram em terceiro no Grupo B e terão de esperar um milagre para serem repescados.