O autogolo mais insólito (e estranho) do ano aconteceu na Roménia... mas não contou

Já vimos praticamente de tudo no Mundo do futebol, mas aquilo que mostramos acima será algo inédito ou muito pouco visto. Aconteceu este domingo, no duelo entre Arges e Mioveni, da Liga romena, com um autogolo absolutamente insólito que acabou por... não valer. Tudo porque, conforme se pode ver pelas imagens, o guarda-redes do conjunto visitante (Popescu) bateu a bola no pontapé de baliza com esta em andamento. Valeram as regras ao precipitado guardião do Mioveni, que curiosamente, sete minutos antes, tinha sofrido um autogolo, no caso marcado por Oancea.