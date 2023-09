O aviso de Steve Kerr que deixa todos os norte-americanos a refletir: «Já não estamos em 1992...»

A carregar o vídeo ...

Os EUA foram surpreendentemente eliminados nas meias-finais do Mundial de basquetebol, pela Alemanha (113-111), e no final do encontro Steve Kerr, selecionador norte-americano, lembrou que os tempos do Dream Team - que nos Jogos Olímpicos de Barcelona'92 'varreu' todos os adversários - já lá vão. O treinador dos Golden State Warriors avisou para o enorme crescimento do basquetebol em todo o Mundo.