O avô e o pai passaram-lhe o amor (de perdição) pelo Famalicão: conheça a história de Rui Castro

De geração em geração se foi passando o amor ao Famalicão. Uma rima que encaixa na perfeição na família de Rui Castro, um jovem famalicense, de 32 anos, que herdou o amor ao clube da cidade que o viu nascer graças ao avô e ao pai. Duas figuras que, de forma diferente, acabaram por contribuir, como milhares de outras, para que o Famalicão crescesse e chegasse ao topo do futebol português, onde está desde 2019/20. Rui Castro é o protagonista do 'Aqui, jogas em casa', uma parceria Record com o Placard.pt