O azarado do dia no Tour'2022: Thibaut Pinot sofre duas quedas... em poucos minutos

A carregar o vídeo ...

Se Woet van Aert se destacou como o melhor do dia na etapa 8 do Tour'2022, o prémio de azarado do dia (se existisse...) teria de ir para Thibaut Pinot. O francês da FDJ-Groupama conseguiu a verdadeira proeza de sofrer duas quedas no espaço de cerca de... um quilómetros. A primeira aconteceu no meio do pelotão, num daqueles momentos dolorosos, mas normais. A segunda de normal teve pouco... Na zona de abastecimento, o francês acabou por chocar com um elemento da equipa Trek-Segafredo e aparentou até ter ficado algo 'abananado'. No final, Pinot foi 51.º, a 2.18 de Van Aert.