O beijo na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Veneza que está a dar que falar

Mila Suarez e Elisa De Panicis Agnelli protagonizaram o momento que está a dar que falar em Itália. As modelos foram juntas ao Festival de Cinema de Veneza e surpreenderam tudo e todos com um beijo na passadeira vermelha. E se o objetivo era serem notícia... então, podemos dizer que foi cumprido! Recorde-se Elisa De Panicis Agnelli ficou conhecida após um alegado affaire com Cristiano Ronaldo.