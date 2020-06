O Belenenses SAD-Sporting visto em 60 segundos

O Sporting recuperou esta sexta-feira o terceiro lugar da Liga NOS, ao vencer por 3-1 diante do Belenenses SAD com reviravolta, num duelo no qual Rúben Amorim manteve a sua invencibilidade no comando dos leões, agora com quatro vitórias (três delas consecutivas) e um empate. Jovane Cabral foi a figura da partida, com dois golos, isto num jogo no qual até teve de sair ao intervalo devido a lesão. Para lá do avançado, marcou ainda Seba Coates pelo leão e Licá pelos azuis.