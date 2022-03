A carregar o vídeo ...

Lewis Hamilton e Valtteri Bottas colocaram, no final da última temporada, um ponto final a uma parceria de cinco anos de muito sucesso na Mercedes. Esses anos não foram esquecidos por ambos, que no final do GP do Bahrain, a primeira prova do calendário de 2022, se cumprimentaram e parabenizaram pelo resultado obtido. [Vídeo: F1]