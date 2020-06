A carregar o vídeo ...

Numa altura em que as artes marciais regressam a pouco e pouco à atividade, pese embora ainda sem público, no fim de semana assistiu-se a um combate que, na verdade, merecia muita gente nas bancadas. Os protagonistas foram Michael Plania e Josh Greer JR, com especial destaque para o primeiro, que deixou como marca para a vitória dois golpes brutais que abanaram o opositor.