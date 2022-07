O brilhante 'túnel' de João Mário e o falhanço de Galeno: a reação de Toni Martínez diz tudo

A carregar o vídeo ...

O FC Porto bateu esta quinta-feira o Portimonense, por 1-0, no particular disputado hoje no Municipal de Portimão. Galeno marcou o único golo da partida, mas podia ter feito mais um golo neste lance, após uma grande jogada individual de João Mário pela direita (com direito a túnel ao adversário), mas acabou por atirar por cima de frente para o golo. A reação de Toni Martínez diz tudo.