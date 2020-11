A carregar o vídeo ...

Alex Albon não ganhou para o susto. Esta sexta-feira, no decurso da segunda sessão de treinos livres para o Grande Prémio do Bahrain, o piloto da Red Bull perdeu o controlo do seu monolugar à entrada da reta da meta e acabou por chocar com estrondo nas barreiras. A forma como responde à questão colocada pelo seu engenheiro mostra bem o quão abalado ficou pelo acidente sofrido.