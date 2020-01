A carregar o vídeo ...

Candidato a figurar numa posição final cimeira no Dakar'2020, o francês Adrien van Beveren viu a sua aventura chegar ao final de forma abrupta, com uma violenta queda que o obrigou a abandonar a prova logo à segunda etapa. Transportado para o hospital na sequência do acidente, o piloto da Yamaha fraturou a clavícula como consequência do forte impacto com o solo.