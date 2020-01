A carregar o vídeo ...

O Monterrey derrotou na sexta-feira o América na primeira mão da final do Torneio Apertura mexicano, vencendo por 2-1 com um grande golo de Rogelio Funes Mori. O antigo avançado do Benfica, grande figura dos Rayados, enche-se de fé aos 90'+3 e, com um pontapé de bicicleta brilhante, deu o triunfo à sua equipa. É um daqueles golos para ver e rever... vezes sem conta.