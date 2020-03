A carregar o vídeo ...

Começam a faltar palavras para descrever aquilo que Kylian Mbappé vai fazendo. Esta quarta-feira, diante do Lyon, o jovem assinou aquele que pode ser considerado como um dos golos do ano, numa jogada na qual arrancou bem atrás do meio-campo, deixou pelo caminho Bruno Guimarães e Marcelo e, de 'bico', bateu Anthony Lopes.