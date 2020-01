A carregar o vídeo ...

Cris Cyborg entrou esta madrugada para a história do MMA, ao tornar-se na primeira lutadora de sempre a conseguir conquistar títulos em quatro organizações diferentes. Depois dos êxitos no UFC, Strikeforce e Invicta FC, a lutadora de 34 anos deixou agora a sua marca no Bellator, ao levar a melhor sobre Julia Budd, num combate resolvido no quarto assalto com um KO brutal.