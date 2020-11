O brutal KO que marcou a noite de combates no Bellator 252

A carregar o vídeo ...

Num Bellator 252 de má memória para os portugueses, devido à derrota de Pedro Carvalho, a verdade é que os fãs do MMA também puderam ver alguns momentos incríveis, como este KO de Aaron Pico no combate diante de John de Jesus. Ainda assim, na verdade aquilo que tem dado mais que falar é mesmo a falta de ação do árbitro, que permitiu a Pico continuar a bater no oponente, mesmo depois de uma brutal direita que o apagou de imediato.