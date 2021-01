A carregar o vídeo ...

Hugues Fabrice Zango fixou este sábado um novo recorde mundial do triplo salto em pista coberta, ao tornar-se no primeiro saltador a superar a barreira dos 18 metros. O atleta do Burkina Faso, de 27 anos, chegou aos 18,07 metros e deixou para trás, e bem longe, a anterior melhor marca mundial, na posse do francês Teddy Tamgho (17,92), que curiosamente é o seu treinador.