Fábio Cardoso subiu até à grande área do Portimonense para fazer a diferença no marcador. O central ganhou nas alturas e atirou certeiro, de cabeça, para o fundo da baliza dos algarvios. Está aberto o marcador no Dragão. Fábio Cardoso aponta o segundo golo no campeonato esta temporada. Sigao jogo em direto.