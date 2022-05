«O campeão vai aos Aliados com estilo»: FC Porto mostra preparação da festa

A carregar o vídeo ...

O FC Porto divulgou nas redes sociais imagens da preparação do autocarro que vai levar os campeões nacionais até aos Aliados para celebrar o título. Os dragões convidam também os adeptos a assistir "à decoração de Campeão do Trio Elétrico" na Praça do Dragão, hoje e amanhã, até às 21 horas.

Recorde-se que o FC Porto será recebido nos paços do concelho da Câmara Municipal do Porto após o jogo de consagração, sábado, frente ao Estoril, referente à 34.ª e última jornada do campeonato.