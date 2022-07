O campeonato de futebol mais sujo do Mundo: era capaz de jogar aqui?

A carregar o vídeo ...

Numa altura em que as principais competições de futebol estão paradas, na Polónia realizou-se no fim de semana passado um torneio do desporto rei em formato... alternativo. A bola está lá, as balizas também, mas o terreno de jogo é diferente do habitual. No meio da lama, num pântano, é aí que os jogadores de equipas polacas e ucranianas se defrontam anualmente para um torneio intitulado 'Swampions', numa alusão ao termo 'swamp' (pântano, em inglês), misturado com o Champions, de 'Champions League'. O resultado é este que pode ver acima: todos acabam sujos, bem sujos, mas no final... a alegria é garantida! (Vídeo: Reuters)