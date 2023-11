A carregar o vídeo ...

Gláucia Santiago, jornalista ESPN Brasil, esteve em Portugal e visitou redação de Record. Ocasião aproveitada para uma conversa sobre o Brasileirão, que está a ser disputado por várias equipas; as razões para o Botafogo (com Luís Castro primeiro e Bruno Lage depois) ter perdido a vantagem e o impacto de Abel Ferreira no futebol brasileiro.