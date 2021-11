O cântico provocatório do Palmeiras para Arão após a conquista da Libertadores

A carregar o vídeo ...

A festa no avião que levou a comitiva do Palmeiras de regresso ao Brasil era evidente, após a conquista da Libertadores diante do Flamengo . Uma das músicas entoada pelos jogadores e restante staff foi endereçada a Wiliam Arão, já que o médio havia apostado na vitória do emblema rubro-negro antes da partida. Algo que o Palmeiras não esqueceu, lembrando o facto de o jogador ter aterrado no Aeroporto do Galeão sem a Taça. [Vídeo: Twitter]