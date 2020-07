O caso de Covid-19 no plantel do Belenenses SAD explicado por Rui Pedro Soares

A carregar o vídeo ...

Rui Pedro Soares compareceu ao final da noite na sala de conferências de imprensa do Estádio do Dragão para esclarecer a situação relativa ao caso de Covid-19 que deixou o Belenenses SAD sem guarda-redes suplente no duelo com o FC Porto. Sem nunca dizer o nome do jogador infetado com o coronavírus, escudando-se no sígilo médico, o presidente da SAD explicou todo o procedimento e revelou que irá pedir à Liga para inscrever um novo guardião.