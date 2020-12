O combate mais desigual da história do MMA: lutadora faz KO em adversário com 240kg

A carregar o vídeo ...

É muito provavelmente o combate mais desigual a nível de compleição física da história do MMA e também será provavelmente aquele que acabou com um vencedor mais inesperado. De um lado estava Grigory Chistyakov, um blogger com 240 quilos. Do outro Darina Mazdyuk, uma lutadora profissional com apenas 63. Eram 177 quilos de diferença entre ambos, mas na hora de lutar, Mazdyuk mostrou que nem sempre o físico ganha...