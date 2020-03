A carregar o vídeo ...

Pouco depois de o Boca Juniors se sagrar campeão argentino Eduardo Salvio cruzou-se com a mãe em pleno relvado do estádio La Bombonera e abraçaram-se de forma emocionante. Recorde-se que a progenitora do extremo ex-Benfica recupera de uma cirurgia à cabeça devido a um cancro . [Vídeo: Twitter]