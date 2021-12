O Conto de Natal do Vizela que deixou crianças de sorriso no rosto

A carregar o vídeo ...

O Vizela partilhou este sábado o seu vídeo alusivo à quadra natalícia, no qual partilha a história que fez mais felizes nesta época do ano 30 meninos e meninas daquela cidade nortenha. "Era uma vez mais de 30 meninos e meninas que moravam no Reino de Vizela cheios de sonhos e desejos. No Natal de 2021, as crianças decidiram escrever uma carta aos jogadores do FC Vizela. Estes aceitaram de imediato apadrinhar cada um destes meninos. O resto é magia. - ! ", pode ler-se na publicação do clube.