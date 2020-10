A carregar o vídeo ...

Hulk contou nas redes sociais que foi convidado para ser o patrono da turma de Medicina FCM23, onde está a namorada Camila Ângelo. O avançado do Shanghai SIPG - que recebeu uma garrafa com os nomes dos alunos gravados -, disse estar "lisonjeado" com o convite, que naturalmente aceitou. (Vídeo Instragram)