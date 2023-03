Um autogolo de Maracás aos 67 minutos, após uma tentativa de corte infeliz, deixou tudo empatado (1-1) no Casa Pia-Paços de Ferreira. O momento de infelicidade do central dos pacenses, que acabou também por trair o guarda-redes Marafona, deu início à reviravolta do Casa Pia no encontro. [Vídeo: VSports]