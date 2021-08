A carregar o vídeo ...

Marcell Jacobs, o novo campeão olímpico dos 100 metros , não pára de surpreender, desta vez com o seu método de treino. Num vídeo divulgado no Twitter, Jacobs corre em simultâneo com um carro que puxa uma cabina. A ideia é anular o vento, tanto lateral como frontal, que pode atrapalhá-lo, levando a uma redução de velocidade ou a uma mudança de trajetória. (Vídeo Twitter)