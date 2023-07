O curioso momento entre Tuchel e Bernardo Silva antes do Bayern-Man. City: qual seria o tema de conversa?

A carregar o vídeo ...

Thomas Tuchel e Bernardo Silva trocaram esta quarta-feira, antes do particular entre o Bayern Munique e o Manchester City (1-2) no Japão, dois dedos de conversa durante largos segundos, num momento em que ambos pareciam descontraídos e animados. Numa altura em que o futuro do internacional português continua incerto nos citizens, qual seria o tema de conversa? (: Twitter/J-League)