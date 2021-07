O desabafo de Mourinho para o adjunto de Conceição que levou o banco do FC Porto às gargalhadas

A carregar o vídeo ...

Foi num ambiente descontraído que José Mourinho esteve ontem à conversa com Sérgio Conceição e vários elementos da comitiva do FC Porto antes do jogo entre os dragões e a Roma, orientada por Mourinho, no Algarve. Ao cumprimentar Vítor Bruno, adjunto dos azuis e brancos e filho de Vítor Manuel, o Special One acabou por fazer um comentário que motivou várias gargalhadas no banco portista... [Vídeo Instagram FC Porto]