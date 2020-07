O desastroso 'pit stop' que tirou o quinto lugar a Sainz na Áustria

A carregar o vídeo ...

Nono colocado no Grande Prémio da Estíria, na Áustria, o espanhol Carlos Sainz culpou um 'pit stop' totalmente falhado por parte da sua equipa pelo facto de não ter conseguido acabar em quinto. Em causa está o facto de a equipa britânica ter demorado em demasia a trocar as rodas traseiras, algo que acabou por comprometer bastante a corrida do espanhol. "Esse pit stop custou-nos o quinto lugar que podíamos ter conseguido hoje com uma corrida normal. Foi uma pena. Esse pit stop foi a chave da prova. Depois de uma paragem tão má, creio que de oito segundos, saí no meio do tráfico e tive que usar os pneus para ultrapassar toda a gente que nos tinha passado", explicou o espanhol.